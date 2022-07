Ultime notizie governo Draghi: resa dei conti nel M5s, ipotesi voto online su fiducia (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi Roma, 15 luglio 2022 - E' il day after nel governo dopo lo scossone di ieri con la mancata fiducia del Movimento 5 Stelle sul decreto Aiuti e le dimissioni di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente del Consiglio MarioRoma, 15 luglio 2022 - E' il day after neldopo lo scossone di ieri con la mancatadel Movimento 5 Stelle sul decreto Aiuti e le dimissioni di ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - CorriereCitta : Roma, derubava le anziane con la truffa dei ‘figli in difficoltà’: arrestato 21enne pregiudicato - Erica90835855 : RT @VesuvioLive: Basta al circo con gli animali in Italia: il Parlamento approva la Legge Delega -