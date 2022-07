Ultime Notizie – Gas, Besseghini: “Elaborare da subito piani dettagliati per eventuali situazioni crisi” (Di venerdì 15 luglio 2022) “L’Autorità ritiene importante che da subito ci si dedichi alla elaborazione di piani dettagliati con cui affrontare eventuali situazioni di crisi nella fornitura di gas affinché anche la gestione della emergenza veda chiari ruoli, tempi e metodi”. Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell’Arera. “Crediamo – sottolinea – sia il momento di promuovere con decisione da parte del Governo, di Enea, del Gse degli stessi operatori, campagne informative, vademecum e soluzioni che contribuiscano a risparmiare energia in tutte le sue forme. Tutti possiamo contribuire con le nostre scelte quotidiane”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) “L’Autorità ritiene importante che daci si dedichi alla elaborazione dicon cui affrontaredinella fornitura di gas affinché anche la gestione della emergenza veda chiari ruoli, tempi e metodi”. Ad affermarlo è Stefano, il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell’Arera. “Crediamo – sottolinea – sia il momento di promuovere con decisione da parte del Governo, di Enea, del Gse degli stessi operatori, campagne informative, vademecum e soluzioni che contribuiscano a risparmiare energia in tutte le sue forme. Tutti possiamo contribuire con le nostre scelte quotidiane”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - cn1926it : Domenica a #Dimaro potrebbe esserci una bella sorpresa per i tifosi - zazoomblog : Ultime Notizie – Acqua Arera: “Nel 2021 perdite idriche al 407%” - #Ultime #Notizie #Acqua #Arera: -