Ultime Notizie – Gas | Arera | “Nel 2021 produzione italiana al minimo storico con 3 | 3 mld m3 -16 | 7%”

Nel 2021 minimo storico per la produzione nazionale di gas crollata del -16,7% rispetto al 2020, che già aveva subito una pari riduzione. Sono stati complessivamente estratti 3,3 miliardi di metri cubi di gas naturale: 1,87 miliardi dal mare e 1,6 dai campi situati in terraferma. E' quanto emerge dalla relazione annuale di Arera nella quale si evince che il grado di dipendenza dell'Italia dalle forniture estere è salito al 93,5% (dal 92,8% del 2020). Eni controlla meno del 70% della produzione, dal 71,6% dell'anno precedente, a distanza il gruppo Royal Dutch Shell al 16%. Nel 2021 l'Italia ha importato 6,6 miliardi di metri cubi di gas naturale in più rispetto al 2020: le importazioni lorde sono infatti salite a 73 miliardi di metri cubi, evidenziando un incremento ...

