Ultime Notizie – Elezioni Fisi | Alessandro Falez si candida alla presidenza

Entro il 15 ottobre la Fisi si riunirà in assemblea per eleggere i nuovi organi federali ed in particolare per scegliere il Presidente per il prossimo mandato quadriennale 2022/2026. Un mandato che sarà estremamente delicato non solo perché dovrà rappresentare il rilancio delle attività degli Sport Invernali dopo il biennio pandemico ma soprattutto perché culminerà con l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appuntamento fondamentale per il mondo degli Sport Invernali, della montagna e per il sistema Paese. Alessandro Falez ha oggi deciso di presentare la sua candidatura per, si legge in una nota, "proporre un nuovo modello di Federazione che, guardando avanti, sappia affrontare le sfide di una nuova era. Una Federazione che riesca a far parte di un sistema sempre più evoluto, globale ed ...

