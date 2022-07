Ultime Notizie – Crisi governo, Pd: “Faremo il possibile per tenere Draghi dentro” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Faremo il possibile per tenere Draghi dentro”. Dal Nazareno la parola d’ordine non cambia. Stessa maggioranza, stesso perimetro con Draghi premier o c’è il voto. Ma la preoccupazione è fortissima. Sia per gli esiti della Crisi sia per i costi pesantissimi che si porta dietro. Tra spread e un’agenda sociale -dai miliardi contro il caro energia al salario minimo- che era a portata e rischia di saltare. “Così si butta tutto alle ortiche”, lo sfogo tra i dem che continuano a lavorare per ricucire – “lo Faremo fino all’ultimo”- a tutti i livelli. Ma che non escludono la possibilità che da mercoledì non ci sia più un governo. Il voto anticipato – il 25 settembre, il 2 e il 9 ottobre le date cerchiate in rosso – viene dato oggi da un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) “ilper”. Dal Nazareno la parola d’ordine non cambia. Stessa maggioranza, stesso perimetro conpremier o c’è il voto. Ma la preoccupazione è fortissima. Sia per gli esiti dellasia per i costi pesantissimi che si porta dietro. Tra spread e un’agenda sociale -dai miliardi contro il caro energia al salario minimo- che era a portata e rischia di saltare. “Così si butta tutto alle ortiche”, lo sfogo tra i dem che continuano a lavorare per ricucire – “lofino all’ultimo”- a tutti i livelli. Ma che non escludono la possibilità che da mercoledì non ci sia più un. Il voto anticipato – il 25 settembre, il 2 e il 9 ottobre le date cerchiate in rosso – viene dato oggi da un ...

