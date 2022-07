Ultime Notizie – Crisi governo | Meloni | “Dubito rientrerà | non vedo molti margini”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Come va a finire questa? ”Fare delle previsioni si rischia sempre di fare figuracce, ma a naso,che la”, taglia corto Giorgiaintervistata da ‘Corriere.it’. “Francamente non mi pare che siano”, aggiunge la leader di Fdi, per la quale sarebbe “scandaloso un quartodi fila calato dall’alto… la troverei una scelta di gravissima irresponsabilità…”. ”Avevo pronto il cartello con ‘voto subito’ sin dall’inizio della legislatura… Temo che la storia ci abbia dato ragione…”, ha affermato. Alla domanda se la nota congiunta Salvini-Berlusconi sulladelDraghi dopo una telefonata tra i due leader, sia un modo per escluderla,ha ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - junews24com : Ribeiro lascia definitivamente la Juventus: UFFICIALE la sua cessione - - zazoomblog : Ultime Notizie – Crisi governo Bruxelles tifa Draghi: “Arrivi a fine legislatura” - #Ultime #Notizie #Crisi… -

Sky Tg24

È una missione squisitamente politica quella che attende lunedì Mario Draghi ad Algeria , dove si recherà con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Non ci sono accordi già ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo "Will è gay". Questa domanda se la sono fatti in tanti guardando la serie ...fuori intenzionalmente nelle... Crisi di governo, M5S: Conte non ha chiesto dimissioni ministri prima di mercoledì. LIVE Sono 96.384 (ieri 107.122) i nuovi positivi al Covid in Italia. I morti sono 134, ricoveri in aumento negli ospedali ...La Giunta Comunale di Canicattì approva l’istituzione degli “stalli rosa”, una speciale agevolazione per le gestanti e i neo genitori.