Ultime Notizie – Crisi governo, Conte non ha chiesto dimissioni a ministri M5S (Di venerdì 15 luglio 2022) Fonti di Campo Marzio fanno sapere che in mattinata c'è stato un confronto tra il leader M5S Giuseppe Conte e la delegazione di governo sulla complessità della situazione; confronto che ha ribadito l'unità e la compattezza del M5S. Rispetto ad alcune ricostruzioni apparse sugli organi di stampa, si smentisce che Conte abbia chiesto le dimissioni dei ministri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

