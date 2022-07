Ultime Notizie – Covid Italia, scende l’Rt ma sale l’incidenza: i dati Iss (Di venerdì 15 luglio 2022) Covid in Italia, arrivano i nuovi dati del report settimanale Iss-ministero della Salute. Rt in diminuzione a 1,34 – sempre sopra la soglia pandemica -, ma sale l’incidenza dei contagi che si attesta 1.158 casi su 100mila abitanti. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. In lieve aumento i casi rilevati con tracciamento dei contatti. GIU’ RT, sale INCIDENZA L’indice Rt è in diminuzione ma sempre oltre la soglia epidemica, sale l’incidenza settimanale a livello nazionale. E’ quanto riporta il monitoraggio settimanale Covid-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. l’incidenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)in, arrivano i nuovidel report settimanale Iss-ministero della Salute. Rt in diminuzione a 1,34 – sempre sopra la soglia pandemica -, madei contagi che si attesta 1.158 casi su 100mila abitanti. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. In lieve aumento i casi rilevati con tracciamento dei contatti. GIU’ RT,INCIDENZA L’indice Rt è in diminuzione ma sempre oltre la soglia epidemica,settimanale a livello nazionale. E’ quanto riporta il monitoraggio settimanale-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute....

