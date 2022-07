Ultime Notizie – Calcio: riparte e vince la Nazionale di Poste Italiane (Di venerdì 15 luglio 2022) In collaborazione con TGPoste Esordio vincente per la Nazionale di Calcio di Poste Italiane. La squadra guidata dal ct Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, ha vinto il torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS Guido Carli, e il team della Bologna Business School in occasione della “Giornata mondiale delle capacità dei giovani”, che si celebra oggi. Allo Stadio Tre Fontane di Roma gremito di pubblico, Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane e Giuseppe Lasco, Condirettore Generale, insieme al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Lo sport è cultura- ha dichiarato al TGPoste Del Fante – siamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) In collaborazione con TGEsordionte per ladidi. La squadra guidata dal ct Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e dellaitaliana, ha vinto il torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS Guido Carli, e il team della Bologna Business School in occasione della “Giornata mondiale delle capacità dei giovani”, che si celebra oggi. Allo Stadio Tre Fontane di Roma gremito di pubblico, Matteo Del Fante, Amministratore Delegato die Giuseppe Lasco, Condirettore Generale, insieme al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Lo sport è cultura- ha dichiarato al TGDel Fante – siamo ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Attaccate le due grandi università di #Mykolaiv ?? #Kiev: 38.000 soldati russi uccisi d… - vaporino2011 : RT @sole24ore: ?? Le parole della presidente della Commissione europea #UrsulavonderLeyen nella nota in cui si annunciano nuove misure per r… - VesuvioLive : Morta per una rapina, pena ridotta per il 20enne. Il figlio: “L’hanno uccisa di nuovo” -