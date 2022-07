Ultime Notizie – Buoni benzina dipendenti, bonus fino a 200 euro nel 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Buoni benzina fino a 200 euro per i dipendenti nel privato, pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore che intendono erogare ai propri lavoratori il bonus introdotto per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti (Dl n. 21/2022). I bonus, che possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)a 200per inel privato, pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore che intendono erogare ai propri lavoratori ilintrodotto per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti (Dl n. 21/). I, che possono essere erogati solo nela un massimo di 200per lavoratore, non sono tassati in capo aie sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui ...

