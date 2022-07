Ultime Notizie – Benzina e diesel, oggi nuovi ribassi: metano in salita (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue la discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali di Benzina e diesel che hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivano nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati: oggi è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l’assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa di Benzina e diesel. Sempre in salita invece i prezzi medi del metano auto. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self è 2,009 euro/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015 euro/litro (no logo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue la discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali diche hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivanomovimenti al ribasso sui prezzi raccomandati:è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l’assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa di. Sempre ininvece i prezzi medi delauto. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 2,009 euro/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015 euro/litro (no logo ...

