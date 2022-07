Ufficiale | Eriksen al Man United | contratto triennale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Christianè un nuovo giocatore del Manchester. Nuova avventura per il centrocampista danese ex Inter, che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Brentford, dopo l’incubo degli Europei. “Il Manchesterè un club speciale e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all’Old Trafford, Calcio e Finanza.

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - sportface2016 : +++Ufficiale: Christian #Eriksen è un nuovo giocatore del #ManchesterUnited+++ #PremierLeague - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MAN UNITED, UFFICIALE L'ACQUISTO DI CHRISTIAN ERIKSEN Contratto triennale per il centrocampista d… - SportRepubblica : Eriksen al Manchester United, è ufficiale: 'Club speciale, un sogno giocare a Old Trafford' - CalcioFinanza : Ufficiale, #Eriksen al #ManchesterUnited: contratto triennale -

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

MANCHESTER (Inghilterra) - Adesso è, Christianè un nuovo giocatore del Manchester United . Il club inglese ha comunicato l'ingaggio (a parametro zero) dell'ex giocatore dell'Inter fino al 2025. Il centrocampista ...Mancava solamente l'ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Christianè un nuovo giocatore del Manchester United. La notizia arriva direttamente dal sitodei Red Devils. Vi riportiamo di seguito il comunicato , tradotto, apparso sul sito della società ... Calciomercato, ufficiali Kessie al Barcellona ed Eriksen al Manchester United L’ex Inter ha firmato fino al 2025: il giocatore ha scelto Manchester anche per la presenza di ten Hag, con cui aveva lavorato ai tempi dell’Ajax. Il danese torna in un club di massimo livello dopo av ...Christian Eriksen è un nuovo calciatore del Manchester United. Il danese ha firmato un contratto di due anni con i Red Devils Ancora un colpo di mercato in Premier League: Christian Eriksen è un nuovo ...