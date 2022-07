UFFICIALE – Cambiaso in prestito al Bologna (Di venerdì 15 luglio 2022) Solo un giorno fa la Juventus aveva acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Andrea Cambiaso dal Genoa, ingaggiandolo sino al 2027 e cedendo contemporaneamente ai rossoblù Radu Dr?gu?in. Oggi, la dirigenza bianconera ha invece trovato l’accordo UFFICIALE con il Bologna per il prestito ai rossoblù dello stesso Cambiaso fino al termine della prossima stagione. Durante la stagione 2021/22, l’esterno ha totalizzato 1 gol in 28 presenze al Genoa, squadra in cui è cresciuto. Alla corte di Mihajlovi? Cambiaso potrà ora trovare la continuità necessaria per crescere lontano dalla pressione mediatica. Nello scacchiere rossoblù, il giovane classe 2000 andrà a rimpiazzare il posto lasciato vuoto da Aaron Hickey, ceduto da poco al Brentford. Cambiaso al ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 15 luglio 2022) Solo un giorno fa la Juventus aveva acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Andreadal Genoa, ingaggiandolo sino al 2027 e cedendo contemporaneamente ai rossoblù Radu Dr?gu?in. Oggi, la dirigenza bianconera ha invece trovato l’accordocon ilper ilai rossoblù dello stessofino al termine della prossima stagione. Durante la stagione 2021/22, l’esterno ha totalizzato 1 gol in 28 presenze al Genoa, squadra in cui è cresciuto. Alla corte di Mihajlovi?potrà ora trovare la continuità necessaria per crescere lontano dalla pressione mediatica. Nello scacchiere rossoblù, il giovane classe 2000 andrà a rimpiazzare il posto lasciato vuoto da Aaron Hickey, ceduto da poco al Brentford.al ...

