UEFA Women’s EURO: le azzurre pareggiano, qualificazione appesa a un filo (Di venerdì 15 luglio 2022) 1 a 1 contro l’Islanda Continua con fatica il percorso delle azzurre all’EUROpeo. Nel secondo turno della fase a gironi di EURO 2022, dopo un avvio shock contro l’Islanda (gol subito al 3’ di gioco), l’Italia pareggia i conti grazie a Bergamaschi. Le azzurre si riscattano in parte dalla batosta subita nella gara di esordio contro la Francia (k.o per 5 a 1) e conquistano il primo punto di questi EUROpei. Ora però non si può già sbagliare. Decisiva la sfida di lunedì contro il Belgio. Non basterà vincere ma bisognerà sperare nella Francia. Coach Bertolini si è detta comunque ottimista. “È tutto nelle nostre mani. Sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone. Le ragazze sono state brave, perché subire un gol a freddo e reagire non era facile. Grazie al lavoro collettivo della squadra, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) 1 a 1 contro l’Islanda Continua con fatica il percorso delleall’peo. Nel secondo turno della fase a gironi di2022, dopo un avvio shock contro l’Islanda (gol subito al 3’ di gioco), l’Italia pareggia i conti grazie a Bergamaschi. Lesi riscattano in parte dalla batosta subita nella gara di esordio contro la Francia (k.o per 5 a 1) e conquistano il primo punto di questipei. Ora però non si può già sbagliare. Decisiva la sfida di lunedì contro il Belgio. Non basterà vincere ma bisognerà sperare nella Francia. Coach Bertolini si è detta comunque ottimista. “È tutto nelle nostre mani. Sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone. Le ragazze sono state brave, perché subire un gol a freddo e reagire non era facile. Grazie al lavoro collettivo della squadra, ...

Pubblicità

AlexBarker31 : RT @FootyScran: Margherita pizza at UEFA Women’s Euro 2022 (@WEURO2022 @BrentfordFC) #WEURO2022 ?? £10 - StevenWallaby : RT @FootyScran: Margherita pizza at UEFA Women’s Euro 2022 (@WEURO2022 @BrentfordFC) #WEURO2022 ?? £10 - M_t_te : RT @FootyScran: Margherita pizza at UEFA Women’s Euro 2022 (@WEURO2022 @BrentfordFC) #WEURO2022 ?? £10 - BethDistress : RT @FootyScran: Margherita pizza at UEFA Women’s Euro 2022 (@WEURO2022 @BrentfordFC) #WEURO2022 ?? £10 - FootyScran : Margherita pizza at UEFA Women’s Euro 2022 (@WEURO2022 @BrentfordFC) #WEURO2022 ?? £10 -