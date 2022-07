Ue: "La Russia cerca di destabilizzare i governi europei" (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la 'disinformazione Mosca cerca di influenzare la politica nazionale attraverso i suoi delegati interni', ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, Peter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la 'disinformazione Moscadi influenzare la politica nazionale attraverso i suoi delegati interni', ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, Peter ...

Pubblicità

demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - fattoquotidiano : Attacchi hacker e digitalizzazione, la Germania cerca informatici. L’associazione di categoria: “Prendiamoli da Rus… - Tg3web : La crisi italiana provoca la reazione dei partner europei. La Germania sottolinea lo stretto rapporto con Draghi, l… - astone_silvia : RT @andreacantelmo8: Stano (Portavoce Commissione UE): 'Non commentiamo gli sviluppi politici interni. Ma è un fatto che la #Russia cerca d… - MeloniSimone : Molto preoccupante. Far cadere Draghi è da irresponsabili, anche per questo! -