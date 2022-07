Udinese | annullata per motivi di ordine pubblico l’amichevole contro Schalke 04

(Di venerdì 15 luglio 2022) Annullato il test in programma domenica 17 luglio tra04. La società friulana fa sapere che “in seguito alle disposizioni delle locali autorità di polizia, la gara amichevole, originariamente prevista per domenica, alle 16.30, a Mittersilllo04, èperdi”. La squadra allenata da Andrea Sottil scenderà comunque in campo tra due giorni, mala formazione slovena dell’Iliria Ljubljana al “Dolomitenstadion’ di Lienz con calcio di inizio alle 17. SportFace.

MonicaTox69 : Udinese, ufficiale: annullata l'amichevole con lo Schalke 04

