Ucraina | premier | ' accordo con Banca Mondiale e Bers per far fronte a inverno'

(Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Questo mese l'si è accordata con lae laEuropea per la Ricostruzione e lo Sviluppo () di ricevere quasi 500 mln di euro per prepararsi alla stagione invernale. Abbiamo già stanziato 300 mln di grivna (10 milioni di euro) per la ricostruzione delle centrali termiche di Cernihiv, Kremenchug, Ohtyrka. Continuano i lavori sulle linee elettriche e le caldaie". Lo ha scritto su Telegram il primo ministro dell'Denys Shmyhal.

Pubblicità

ansaeuropa : Lo ha detto il premier ungherese riferendosi alla serie di pacchetti di sanzioni economiche imposte dall'Unione eur… - Agenzia_Ansa : Il Canada è diventato il primo Paese Nato ad approvare formalmente la richiesta di adesione di Svezia e Finlandia,… - GinaTaglieri : RT @ansaeuropa: Lo ha detto il premier ungherese riferendosi alla serie di pacchetti di sanzioni economiche imposte dall'Unione europea all… - DellaPlebe : RT @ansaeuropa: Lo ha detto il premier ungherese riferendosi alla serie di pacchetti di sanzioni economiche imposte dall'Unione europea all… - robymark1 : RT @ansaeuropa: Lo ha detto il premier ungherese riferendosi alla serie di pacchetti di sanzioni economiche imposte dall'Unione europea all… -

... aveva detto in Aula rivolgendosi a von der Leyen e alceco, Petr Fiala, che ha la ...che ha avuto il presidente del Consiglio italiano nella reazione europea all'invasione russa dell'. ...La guerra innon lascia scampo all'economia del Vecchio Continente che cerca di resistere ... E, precisa l'exitaliano, sono "soggetti a forti rischi al ribasso" . Soprattutto per chi, ...Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Questo mese l'Ucraina si è accordata con la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) di ricevere quasi 500 mln di euro per prepararsi ...Il tema della guerra in Ucraina è stato affrontato anche nel colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israelianio Yair Lapid. "L'aggressione di Putin all'Ucraina è una sfida alla pace e ...