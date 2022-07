Ucraina | Kiev | ' distrutte 30 strutture logistiche russe grazie a lanciarazzi Himars'

(Di venerdì 15 luglio 2022), 15 lug. (Adnkronos) - Il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk ha affermato che imultiplihanno già distrutto più di 30delle truppe. "Con gli- ha detto nel corso della maratona informativa quotidiana - lavoriamo in prima linea. Nelle ultime settimane sono statepiù di 30militaridel nemico, riducendo notevolmente il potenziale offensivo delle forze di occupazione".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di 'lasciare immediatamente' il Paese utilizzand… - MediasetTgcom24 : Kiev: finora 17.314 attacchi della Russia su obiettivi civili e 300 militari #russia #ucraina - _Nico_Piro_ : Sul @Corriere di oggi, anche sulla base di fonti di stampa internazionali, il solitamente ben informato (oltre che… - beltrami_fulvio : #Ucraina #USA #BreakingNews Il governo di Kiev esorta tutti i cittadini americani presenti nel paese ad andarsene.… - matteoc1951 : RT @dukana2: #Ucraina, l'ambasciata #Usa avverte gli americani: 'Lasciate immediatamente il Paese' - Eh no! Devono combattere… https://t.co… -

Agenzia ANSA

...e che il regime disotto il comando del presidente Zelensky non é certo un alleato affidabile. Inoltre Europa e Stati Uniti sono ben consapevoli del rischio che la sconfitta dell'...L'opinione espressa da Evropeiska Pravda è abbastanza diffusa sulla stampa di. Il portale spiega che "Draghi è diventato il principale sostenitore dell'nel governo e in Italia in ... Kiev, attaccate le due principali università di Mykolaiv - Europa Kiev, 15 lug. Il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk ha affermato che i lanciarazzi multipli Himars hanno già distrutto più di 30 strutture logistiche delle truppe russe.Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Ieri la nostra aviazione ha eseguito 4 attacchi sui luoghi di concentrazione dei soldati e dei mezzi militari russi nei pressi di Pravdyne, Losovw, Blahodatne, Nova ...