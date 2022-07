Ucraina, il vice ministro degli Esteri russo: 'Kiev accetti le realtà territoriali' (Di venerdì 15 luglio 2022) Il governo ucraino deve accettare le "realtà territoriali" che si sono sviluppate nel Paese dopo l'invasione russa. Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, parlando ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Il governo ucraino deve accettare le "" che si sono sviluppate nel Paese dopo l'invasione russa. Lo ha sottolineato il, Andrey Rudenko, parlando ...

