Ucraina, aziende cinesi sanzionate. Ma l'Europa non segue gli Usa (Di venerdì 15 luglio 2022) Più volte i leader dell'Unione europea hanno messo in guardia la Cina dal fornire aiuti militari o economici alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Ci sarebbero conseguenze, aveva spiegato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a Xi Jinping, leader cinese, durante il vertice Ue-Cina di inizio aprile. La Cina ha una "responsabilità speciale" nel chiedere alla Russia di rispettare il diritto internazionale e di difendere la sovranità dell'Ucraina, aveva spiegato prima dell'incontro virtuale. Un sostegno alla guerra di Vladimir Putin "comporterebbe un grave danno di reputazione per la Cina qui in Europa". Allo stesso modo, l'Unione europea ha promesso un forte coordinamento con gli Stati Uniti di Joe Biden sulla risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Ecco perché ora diversi deputati europei, e ...

