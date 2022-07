Ucraina, attacco missilistico a Vinnytsia. Tra le vittime la piccola Liza, bimba down di 4 anni (video) (Di venerdì 15 luglio 2022) Restano ancora da identificare alcuni corpi dopo la strage di ieri a Vinnytsia, nell’Ucraina centrale dove un missile russo ha centrato una piazza colpendo numerosi civili. A Sky News Ihor Zhovkva, numero due dell’ufficio del presidente ucraino, ha confermato che “più di 70 persone restano ricoverate in ospedale” e “18 risultano ancora disperse” mentre continuano le operazioni dei soccorritori. Il bilancio confermato dagli ucraini è di 24 vittime. A Vinnytsia non c’erano obiettivi militari Nelle dichiarazioni rilanciate dal Guardian, Zhovka ha parlato di qualcosa di “incredibile” che “ogni volta accade in una città” dove “non ci sono militari, non ci sono obiettivi militari, solo la piazza centrale di una città”. “Purtroppo – ha detto – accade praticamente, se non ogni giorno, ogni settimana”. La morte della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Restano ancora da identificare alcuni corpi dopo la strage di ieri a, nell’centrale dove un missile russo ha centrato una piazza colpendo numerosi civili. A Sky News Ihor Zhovkva, numero due dell’ufficio del presidente ucraino, ha confermato che “più di 70 persone restano ricoverate in ospedale” e “18 risultano ancora disperse” mentre continuano le operazioni dei soccorritori. Il bilancio confermato dagli ucraini è di 24. Anon c’erano obiettivi militari Nelle dichiarazioni rilanciate dal Guardian, Zhovka ha parlato di qualcosa di “incredibile” che “ogni volta accade in una città” dove “non ci sono militari, non ci sono obiettivi militari, solo la piazza centrale di una città”. “Purtroppo – ha detto – accade praticamente, se non ogni giorno, ogni settimana”. La morte della ...

