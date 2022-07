Ucraina: abbattuto razzo nella regione di Kiev (Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "E' stato abbattuto un razzo nella regione di Kiev, nel distretto di Bila Tserkva. Non ci sono vittime né feriti". Lo ha comunicato su Telegram il capo dell amministrazione regionale, aggiungendo che "i detriti sono caduti in un campo". Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022), 15 lug. (Adnkronos) - "E' statoundi, nel distretto di Bila Tserkva. Non ci sono vittime né feriti". Lo ha comunicato su Telegram il capo dell amministrazione regionale, aggiungendo che "i detriti sono caduti in un campo".

Pubblicità

TranslateWarIT : Nel cielo sopradistretto di Bilotserkivsky nella regione di #Kyiv , la difesa aerea ucraina ha abbattuto un missile… - DanielaDaffin : RT @Gianl1974: I difensori dell'Ucraina hanno abbattuto due aerei russi in direzione Zaporozhye - mariano_perini : RT @Gianl1974: I difensori dell'Ucraina hanno abbattuto due aerei russi in direzione Zaporozhye - patriziadegioia : RT @Gianl1974: I difensori dell'Ucraina hanno abbattuto due aerei russi in direzione Zaporozhye - CardelliAc : RT @Gianl1974: I difensori dell'Ucraina hanno abbattuto due aerei russi in direzione Zaporozhye -