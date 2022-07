Tutto sulla «fashion week degli sconosciuti» I protagonisti di domani che hanno sfilato a Roma

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 luglio 2022) Cala il sipario sull’edizione di luglio 2022 di Alta, la settimana della moda dedicata ai designer emergenti e indipendenti del Made in Italy. Cinque giornate per sostenere i brand del futuro, dall’11 al 15 luglio, cheanimato la Capitale. Da un lato le sfilate, dall’altro l’incontro con gli addetti ai lavori presso gli spazi espositivi di Showcase. I focus di quest’edizione dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2023? Artigianato, genderfluid e mentorship, con il ritorno del concorso Who is on Next? e il passaggio, entro l’anno, in Fondazione, grazie a una sinergia ritrovata con il Comune di. Alta, 15 nuovi brand made in Italy 2022 ...