Tutti i dubbi della Procura sull’intossicazione alimentare che ha ucciso il piccolo Andrea Mirabile

Il piccolo Andrea Mirabile è morto in un ospedale di Sharm el-Sheikh lo scorso 2 luglio. Il bambino, di soli 6 anni, si trovava in vacanza in un noto resort della zona in compagnia dei genitori. Anche il padre (che ha rischiato la vita) e la madre (incinta) sono stati male in quei giorni e il personale medico egiziano aveva etichettato il tutto come una grave intossicazione alimentare. E dopo il decesso del bimbo, i due genitori sono riusciti a rientrare in Italia solo la scorsa settimana. Con loro, purtroppo, anche la salma del loro unico figlio. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, ma per la Procura di Palermo la causa della morte e dei sintomi denunciati anche dalla mamma e dal papà non sono riconducibili a ...

