"Tutti assolti". La sentenza Mollicone dopo 21 nni: cadono le accuse per la famiglia Mottola. Le urla in aula (Di venerdì 15 luglio 2022) Cadute tutte le accuse. dopo vent'anni arriva la sentenza sul delitto di Serena Mollicone: i giudici di Cassino hanno assolto Tutti i cinque gli imputati dopo 21 anni dall'omicidio di Arce. dopo circa dieci ore di camera di consiglio sono stati assolti Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria. La rabbia in aula è esplosa subito: "Vergogna" hanno gridato i parenti e gli amici della vittima. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Cadute tutte levent'anni arriva lasul delitto di Serena: i giudici di Cassino hanno assoltoi cinque gli imputati21 anni dall'omicidio di Arce.circa dieci ore di camera di consiglio sono statiMarco, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria. La rabbia inè esplosa subito: "Vergogna" hanno gridato i parenti e gli amici della vittima.

