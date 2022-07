Tutte le richieste di Spalletti: Navas chiesto al Psg, Dybala il sogno, Diallo e Kim per la difesa (Di venerdì 15 luglio 2022) Luciano Spalletti fa richieste specifiche di calciomercato. Il tecnico del Napoli ieri si è lasciato andare a dichiarazioni positive su Kim, anche se in Turchia danno il Rennes ad un passo dall’accordo con il giocatore. Il mistero si infittisce perché la firma di Kim con il club francese non è ancora arrivata, ma il giocatore ha smesso di allenarsi con il Fenerbahce. Intanto è arrivato De Laurentiis a Dimaro, nella tarda serata di ieri dribblando i giornalisti. Ora dal presidente ci si aspetta che riesca a dare nuovo impulso al calciomercato del Napoli. Napoli: le trattative di mercato Portieri: la novità lanciata da Corriere dello Sport è il contatto con Keylor Navas, 35enne del Costa Rica. Il club azzurro sta trattando il prestito con il Psg. Il club francese lo vuole lasciar partire per dare spazio a Donnarumma. Il club francese per ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Lucianofaspecifiche di calciomercato. Il tecnico del Napoli ieri si è lasciato andare a dichiarazioni positive su Kim, anche se in Turchia danno il Rennes ad un passo dall’accordo con il giocatore. Il mistero si infittisce perché la firma di Kim con il club francese non è ancora arrivata, ma il giocatore ha smesso di allenarsi con il Fenerbahce. Intanto è arrivato De Laurentiis a Dimaro, nella tarda serata di ieri dribblando i giornalisti. Ora dal presidente ci si aspetta che riesca a dare nuovo impulso al calciomercato del Napoli. Napoli: le trattative di mercato Portieri: la novità lanciata da Corriere dello Sport è il contatto con Keylor, 35enne del Costa Rica. Il club azzurro sta trattando il prestito con il Psg. Il club francese lo vuole lasciar partire per dare spazio a Donnarumma. Il club francese per ...

