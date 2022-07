Turista fermato a Olbia con un 1 | 6 chili di ciottoli rubati dalle spiagge sarde

(Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Il souvenir di una vacanza indimenticabile è costato caro a uncampano residente in provincia di Lucca, che in valigia aveva messoe sabbia delle. L'uomo, un 50enne che si è detto del tutto ignaro del divieto di prelevare, conchiglie e sabbia dai litorali sardi, è statodai militari della guardia di finanza di, in servizio al porto dell'Isola bianca. Dalla valigia è spuntato un sacco con un centinaio didel peso di 1,6. È stato lo stessoa rivelarne la provenienza: li aveva prelevati dalla spiaggia d'Isola Rossa. Dal 2017 una legge regionale punisce, con sanzioni dai 500 e i 3 mila euro, il furto di sabbia,e ...

... conchiglie e sabbia dai litorali sardi, è statodai militari della guardia di finanza di ... È stato lo stessoa rivelarne la provenienza: li aveva prelevati dalla spiaggia d'Isola Rossa.Due giorni fa, Ben Moudi Mehdi, algerino di 19 anni, è stato identificato e, e ha ... Mehdi era stato arrestato in flagranza di reato per avere sottratto la valigia a un. Era appena ...è stato fermato dai militari della guardia di finanza di Olbia, in servizio al porto dell'Isola bianca. Dalla valigia è spuntato un sacco con un centinaio di ciottoli del peso di 1,6 chili. È stato lo ...I ladri di sabbia, conchiglie e ciottoli sono tornati in azione con l’avvio della stagione estiva. In questi giorni la Guardia di finanza di Olbia in servizio al porto Isola Bianca ha effettuato i con ...