Truffa anziana a Ischia | preso sull’aliscafo dai carabinieri

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ancora untore di anziani arrestato sull’isola d’, stavolta ad un soffio dal far perdere le sue tracce. Ieri pomeriggio idella locale compagnia hanno fermato Ciro Confrendo, 57 anni, residente nel centro storico di Napoli che ha sottratto ad una 76enne ischitana 1600 euro in contanti e monili in oro per circa 5mila euro ricorrendo alla tecnica del falso nipote. Qualcuno infatti aveva nelle ore precedenti tempestato di telefonate l’affermando che il nipote aveva contratto un debito per 6.000 euro e che la cosa si sarebbe risolta consegnando la somma ad una persona che sarebbe passata di lì a poco a casa per ritirare il denaro e risolvere la vicenda. La vittima del raggiro ha raccolto quanto aveva a disposizione in casa e l’ha ...

