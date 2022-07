Trovato il volo per far rientrare a Bergamo i 54 ragazzini bloccati a Londra (Di venerdì 15 luglio 2022) Lieto fine per i 54 ragazzini fra i 13 e i 17 anni che rischiavano di dover restare in Inghilterra, dato che il loro volo di rientro a Bergamo da Londra Stansted previsto per domenica prossima è stato cancellato per lo sciopero dei controllori di volo italiani. Il problema principale era che 21 di loro hanno meno di 14 anni e quindi devono obbligatoriamente viaggiare con i 4 accompagnatori che sono con loro e che sono indicati sul modulo di accompagnamento che ha rilasciato la Questura. Quindi il gruppo non poteva essere diviso. Senza contare che comperare biglietti di un’altra compagnia all’ultimo momento comportava costi salatissimi. Giovedì Ryanair ha contattato l’agenzia viaggi Messico e Nuvole, dopo che i genitori dei ragazzi avevano lanciato l’allarme. E oggi è arrivata la soluzione – fa sapere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Lieto fine per i 54fra i 13 e i 17 anni che rischiavano di dover restare in Inghilterra, dato che il lorodi rientro adaStansted previsto per domenica prossima è stato cancellato per lo sciopero dei controllori diitaliani. Il problema principale era che 21 di loro hanno meno di 14 anni e quindi devono obbligatoriamente viaggiare con i 4 accompagnatori che sono con loro e che sono indicati sul modulo di accompagnamento che ha rilasciato la Questura. Quindi il gruppo non poteva essere diviso. Senza contare che comperare biglietti di un’altra compagnia all’ultimo momento comportava costi salatissimi. Giovedì Ryanair ha contattato l’agenzia viaggi Messico e Nuvole, dopo che i genitori dei ragazzi avevano lanciato l’allarme. E oggi è arrivata la soluzione – fa sapere ...

