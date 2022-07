Tredicesima tappa Tour de France 2022: Pedersen vince a Saint Etienne. Vingegaard sempre in giallo (Di venerdì 15 luglio 2022) Mats Pedersen ha vinto la Tredicesima tappa Tour de France, da Le Bourge D’Oisans a Saint Etienne di 182,6 km, cogliendo il primo successo alla Grande Boucle. Il danese ha preceduto in volata Houle e Wright, mentre Vingegaard conserva la maglia gialla. Tredicesima tappa Tour de France 2022: cosa è accaduto? Parla ancora danese la frazione odierna. Dopo la maglia gialla finita sulle spalle di Vingegaard due giorni fa, il suo connazionale si impone nella tappa di Saint Etienne dimostrandosi nettamente più veloce degli avversari, su tutti Houle e Wright. Peccato per l’italiano Ganna, che ha condotto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) Matsha vinto lade, da Le Bourge D’Oisans adi 182,6 km, cogliendo il primo successo alla Grande Boucle. Il danese ha preceduto in volata Houle e Wright, mentreconserva la maglia gialla.de: cosa è accaduto? Parla ancora danese la frazione odierna. Dopo la maglia gialla finita sulle spalle didue giorni fa, il suo connazionale si impone nelladidimostrandosi nettamente più veloce degli avversari, su tutti Houle e Wright. Peccato per l’italiano Ganna, che ha condotto ...

