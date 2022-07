Tragedia per Pauline Peyraud-Magnin: trovata morta l’ex compagna del portiere della Juventus femminile (Di venerdì 15 luglio 2022) Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della nazionale francese si è dimostrata molto affidabile. E’ scesa in campo nelle prime due partite dell’Europeo in Inghilterra. Gli ultimi giorni della francese sono stati sconvolti da una notizia: è morta Camille Nell, la ex compagna è stata trovata senza vita nella casa di Torino che le due ragazze condividevano. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la relazione tra Pauline e Camille si sarebbe interrotta poche settimane prima della Tragedia. Gli inquirenti, interpellati dall’Afp, hanno dichiarato che “l’indagine è in corso e resta coperta dal segreto”. Enrico Arnaldi di Balme, sostituto ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)nazionale francese si è dimostrata molto affidabile. E’ scesa in campo nelle prime due partite dell’Europeo in Inghilterra. Gli ultimi giornifrancese sono stati sconvolti da una notizia: èCamille Nell, la exè statasenza vita nella casa di Torino che le due ragazze condividevano. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la relazione trae Camille si sarebbe interrotta poche settimane prima. Gli inquirenti, interpellati dall’Afp, hanno dichiarato che “l’indagine è in corso e resta coperta dal segreto”. Enrico Arnaldi di Balme, sostituto ...

