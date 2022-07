Tour de France: a Saint Etienne primo Pedersen, sesto Ganna, classifica immutata (Di venerdì 15 luglio 2022) Il danese Mads Perdersen ha vinto, dopo uno sprint a tre, la 13/a tappa del 109/o Tour de France di ciclismo, da Bourg d'Oisans a Saint-Etienne, lunga 192 chilometri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) Il danese Mads Perdersen ha vinto, dopo uno sprint a tre, la 13/a tappa del 109/odedi ciclismo, da Bourg d'Oisans a, lunga 192 chilometri L'articolo proviene da Firenze Post.

