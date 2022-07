Tour de France 2022, risultati ed ordine d’arrivo tredicesima tappa: vince Pedersen (Di venerdì 15 luglio 2022) I risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo della tredicesima tappa del Tour de France 2022. Al termine dei 192.6 km del tratto Bourg d’Oisans-Saint Etienne, a trionfare è il danese Mads Pedersen, che negli ultimi dieci chilometri si è messo a dettare l’andatura dimostrando di essere il più fresco all’interno di un gruppo di testa composto da sei corridori. Seconda posizione per il britannico Wright mentre terzo il canadese Houle, che negli ultimi metri hanno dovuto lasciare campo libero al velocista scandinavo. Finisce sesto un buonissimo Filippo Ganna, che è stato quasi sempre nelle posizioni di testa ma alla fine ha dovuto cedere alla stanchezza. Bene anche Kung e Jorgenson. Di seguito la classifica della ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) I, la classifica e l’delladelde. Al termine dei 192.6 km del tratto Bourg d’Oisans-Saint Etienne, a trionfare è il danese Mads, che negli ultimi dieci chilometri si è messo a dettare l’andatura dimostrando di essere il più fresco all’interno di un gruppo di testa composto da sei corridori. Seconda posizione per il britannico Wright mentre terzo il canadese Houle, che negli ultimi metri hanno dovuto lasciare campo libero al velocista scandinavo. Finisce sesto un buonissimo Filippo Ganna, che è stato quasi sempre nelle posizioni di testa ma alla fine ha dovuto cedere alla stanchezza. Bene anche Kung e Jorgenson. Di seguito la classifica della ...

