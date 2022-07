Tour de France 2022, quattordicesima tappa Saint Etienne – Mende: percorso e altimetria (Di venerdì 15 luglio 2022) La quattordicesima tappa del Tour de France 2022, da Saint-Etienne a Mende dopo 192,5 chilometri, promette davvero spettacolo nel finale di corsa. La giornata si prospetta davvero selettiva, con quattro GPM non molto impegnativi ma un continuo saliscendi ad affaticare il gruppo, che probabilmente vedrà una fuga per la vittoria di tappa e la bagarre finale per la classifica generale. Tutto si deciderà sull’ultima ascesa, la Cote de la Croix Neuve, salita intitolata a Laurent Jalabert: 3000 metri al 10,2% di pendenza media e vetta posta a 1500 metri dal traguardo. Una tappa per corridori esplosivi, con un finale potenzialmente scoppiettante anche tra i big. quattordicesima tappa: ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladelde, dadopo 192,5 chilometri, promette davvero spettacolo nel finale di corsa. La giornata si prospetta davvero selettiva, con quattro GPM non molto impegnativi ma un continuo saliscendi ad affaticare il gruppo, che probabilmente vedrà una fuga per la vittoria die la bagarre finale per la classifica generale. Tutto si deciderà sull’ultima ascesa, la Cote de la Croix Neuve, salita intitolata a Laurent Jalabert: 3000 metri al 10,2% di pendenza media e vetta posta a 1500 metri dal traguardo. Unaper corridori esplosivi, con un finale potenzialmente scoppiettante anche tra i big.: ...

