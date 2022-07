Tour de France 2022, Pedersen: “Sentivo di stare bene, oggi finalmente è arrivato il giorno giusto” (Di venerdì 15 luglio 2022) Non riesce a frenare la gioia Mads Pedersen dopo il successo in volata nella tredicesima tappa del Tour de France 2022: “Non ho ancora realizzato di aver vinto una tappa al Tour de France, è davvero incredibile riuscire a vincere quando sai di avere una condizione del genere – ha affermato Pedersen dopo aver tagliato il traguardo –. Ci avevo già provato anche durante la prima settimana perché Sentivo che stavo bene e oggi finalmente è arrivato il giorno giusto. Tra l’altro iniziava a pesare il fatto che come squadra non avessimo mai vinto. Ora che abbiamo un successo è diversa la situazione”. Una vittoria resa possibile dall’attacco avvenuto a circa ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Non riesce a frenare la gioia Madsdopo il successo in volata nella tredicesima tappa delde: “Non ho ancora realizzato di aver vinto una tappa alde, è davvero incredibile riuscire a vincere quando sai di avere una condizione del genere – ha affermatodopo aver tagliato il traguardo –. Ci avevo già provato anche durante la prima settimana perchéche stavoil. Tra l’altro iniziava a pesare il fatto che come squadra non avessimo mai vinto. Ora che abbiamo un successo è diversa la situazione”. Una vittoria resa possibile dall’attacco avvenuto a circa ...

