Tour de France 2022 oggi | tredicesima tappa | percorso | altimetria | favoriti | tv Protagonisti i velocisti

(Di venerdì 15 luglio 2022) Giornata di relativa calma per ildedopo un inizio infernale di seconda settimana con le Alpi., nella, dovrebbero tornare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma tv.DE192,6 chilometri da Bourg d’Oisans a Saint-Etienne. Sono tre i GPM in programma: il Côte de Brié (GPM di terza categoria di 2,4 km al 6,9%), il Col de Parménie (seconda categoria di 5,1 km al 6,6%) e la Côte de Saint-Romain-en-Gal (GPM di terza categoria di 6,6 km al 4,5%), con ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Tom Pidcock è pazzesco: si prende la montagna icona di questo Tour de France, vince sull'Alpe d'Huez!… - GuidoDeMartini : ???? MARCO PANTANI VIVE ???? ???? OGGI IL TOUR DE FRANCE ???? è arrivato sull’Alpe di Huez. Nella graduatoria dei miglior… - Agenzia_Ansa : A 70 anni dall'impresa del grande Fausto Coppi, l'Alpe d'Huez continua a regalare emozioni. Oggi il colpo è riuscit… - zazoomblog : Dove vedere Tour de France 2022 streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv tappa 11 - #vedere #France #streaming… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: A 70 anni dall'impresa del grande Fausto Coppi, l'Alpe d'Huez continua a regalare emozioni. Oggi il colpo è riuscito allo… -

...Martedì 12/7 Mercoledì 13/7 Giovedì 14/7 Venerdì 15/7 Sabato 16/7 Domenica 17/7 Lunedì 18/7 Martedì 19/7 Mercoledì 20/7 Giovedì 21/7 Venerdì 22/7 Sabato 23/7 Domenica 24/7 CICLISMO -DE...Remco Evenepoel Roma, 14 luglio 2022 - Remco Evenepoel potrebbe essere al via del Giro d'Italia 2023 e non delde. Lo ha affermato il grande boss di Deceuninck Patrick Lefevere , sottolineando come il corridore belga potrebbe essere ancora acerbo per tentare la classifica generale alla Grand ...Giro di boa al Tour de France 2022. Dopo due giorni durissimi di alta montagna, con cinque GPM 'hors-categorie' che hanno vissuto il ribaltone in classifica generale, con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della tredicesima tappa del Tour de France 2022. Quest’oggi si andrà ...