Tour de France 2022: Mads Pedersen domina a Saint-Etienne, sesto Filippo Ganna. Top-10 per Mozzato e Pasqualon (Di venerdì 15 luglio 2022) L’aveva cercata nella madre patria, in Danimarca, ci era andato vicinissimo, ma la vittoria arriva in terra transalpina: nella tredicesima frazione del Tour de France 2022 con arrivo a Saint-Etienne eccezionale Mads Pedersen che trova la giornata perfetta andando in fuga ed imponendosi in uno sprint ristretto. Un altro danese sul podio: Jonas Vingegaard che conserva senza difficoltà la Maglia Gialla. Giornata da fughe e dunque grandissima battaglia sin dalle prime battute per cercare il tentativo giusto. Media altissima nella prima ora della corsa, alla fine è andato via un attacco di sette uomini: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Stefan Kung (Groupama – FDJ), ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) L’aveva cercata nella madre patria, in Danimarca, ci era andato vicinissimo, ma la vittoria arriva in terra transalpina: nella tredicesima frazione deldecon arrivo aeccezionaleche trova la giornata perfetta andando in fuga ed imponendosi in uno sprint ristretto. Un altro danese sul podio: Jonas Vingegaard che conserva senza difficoltà la Maglia Gialla. Giornata da fughe e dunque grandissima battaglia sin dalle prime battute per cercare il tentativo giusto. Media altissima nella prima ora della corsa, alla fine è andato via un attacco di sette uomini:(Ineos Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Stefan Kung (Groupama – FDJ), ...

Pubblicità

sportface2016 : #TourDeFrance | Risultati ed ordine d'arrivo tredicesima tappa: vince Mads #Pedersen - Eurosport_IT : Che sprint di Pedersen! Ecco la prima vittoria al Tour per il danese della Trek-Segfaredo ??????… - sciareneve : RT @MTBiit: Mads Pedersen e la prima firma al Tour: Saint-Etienne è dell'ex iridato, Ganna in fuga chiude 6° #tourdefrance #roadbike #15Lug… - MTBiit : Mads Pedersen e la prima firma al Tour: Saint-Etienne è dell'ex iridato, Ganna in fuga chiude 6° #tourdefrance… - BorroniAnna1 : RT @RaiSport: #RaiTour ?? Mads #Pedersen conquista la 13a tappa del #TDF2022 #Wright secondo, #Houle terzo. #Ganna chiude in sesta posizion… -