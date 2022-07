Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Mads Pedersen imbattibile, Ganna ci prova. Piazzamenti per Mozzato e Pasqualon (Di venerdì 15 luglio 2022) pagelle TREDICESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Mads Pedersen, voto 10: ci aveva provato già in Danimarca nelle prime uscite di questo Tour de France, ma oggi era la giornata giusta. Praticamente imbattibile: trova la fuga assieme a Simmons che lo supporta al meglio, poi si mette in proprio, attacca e fa la differenza. Sul finale non c’è nessun dubbio: con il suo spunto veloce sarebbe stato impossibile batterlo, infatti sbaraglia la concorrenza e arriva praticamente in gestione. Un Pedersen formato Mondiale 2019. Fred Wright, voto 8: ha provato nel finale a dar filo da torcere a Pedersen, ma c’è stato davvero poco da fare. Altra giornata in fuga per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022)TREDICESIMA TAPPADE, voto 10: ci avevato già in Danimarca nelle prime uscite di questode, maera la giornata giusta. Praticamente: trova la fuga assieme a Simmons che lo supporta al meglio, poi si mette in proprio, attacca e fa la differenza. Sul finale non c’è nessun dubbio: con il suo spunto veloce sarebbe stato impossibile batterlo, infatti sbaraglia la concorrenza e arriva praticamente in gestione. Unformato Mondiale 2019. Fred Wright, voto 8: hato nel finale a dar filo da torcere a, ma c’è stato davvero poco da fare. Altra giornata in fuga per il ...

