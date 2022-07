Tour de France 2022 | la tappa di domani Saint-Etienne-Mende | percorso e altimetria

(Di venerdì 15 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito dellaodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di, la quattordicesima di questode. Si partirà da, città d’arrivo delladi oggi, e si arriverà, dopo 192,5 km, a. Andiamo a scoprire ilcompleto e l’Ladi, la quattordicesima di questa Grand Boucle, sarà molto movimentata e promette grande spettacolo. Il menù di giornata prevede ben cinque GPM (quattro di terza categoria e uno di seconda) e molta fatica. L’ultima asperità di giornata, la Côte de la Croix Neuve (3 km al ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Marco Pantani era un'altra cosa ???? #EurosportCICLISMO | #TDFF | #TDF2022 | #Tour - comilell : @lustymillennial ...Visto che stavi guardando il tour de france - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'TOUR LIVE' per commentare insieme a noi la 13ª tappa del Tour de France ??????????? Iscriviti… - BorroniAnna1 : RT @lalegiardini: Soldati, mi riconoscete? #deTour sulle tracce di #Napoleone e di un famoso discorso #TDF2022 - lalegiardini : Soldati, mi riconoscete? #deTour sulle tracce di #Napoleone e di un famoso discorso #TDF2022 -

... sia perché per l'occasione è salito sui pedali anche Gilberto Simoni, grande campione del ciclismo italiano, vincitore di 2 Giri d'Italia, di una tappa deldee di 2 tappe della Vuelta ...CLASSIFICADE2022: ANCORA 9 TAPPE PER CONQUISTARE LA MAGLIA GIALLA! Jonas Vingegaard resta in maglia gialla , la classifica delde2022 dopo le Alpi promette un duello stellare tra il ...Tour de France 2022, Chris Froome avvisa: “Sto bene, sono pronto” 1 Lug Tour de France, Pogacar: “Voglio il terzo Tour consecutivo” 1 Lug Tour de France 2022, partenza ciclisti 1a tappa 1 Lug Tour de ...La tappa di domani, la quattordicesima di questa Grand Boucle, sarà molto movimentata e promette grande spettacolo. Il menù di giornata prevede ben cinque GPM (quattro di terza categoria e uno di ...