Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Eravamo preparati al vento laterale” (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due giorni infernali sulle Alpi, il gruppo oggi si è concesso una giornata di relativo riposo sui 192 km tra Bourg d’Oisans a Saint-Étienne. Nessun pericolo per la Maglia Gialla Jonas Vingegaard che è arrivato al traguardo scortato dai suoi compagni della Jumbo-Visma. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport a fine tappa: “Abbiamo un grande direttore sportivo che ci ha aiutato moltissimo oggi. Ha studiato le tappe già mesi fa e oggi ci aveva avvisato della possibilità di vento laterale. Eravamo quindi preparati a rimanere sempre davanti” “A volte capita di non ascoltare il direttore sportivo – ha scherzato poi la Maglia Gialla – specialmente quando la fuga ha già preso grande vantaggio e la situazione in gruppo è tranquilla. La maggior parte delle volte comunque ci tocca ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due giorni infernali sulle Alpi, il gruppo oggi si è concesso una giornata di relativo riposo sui 192 km tra Bourg d’Oisans a Saint-Étienne. Nessun pericolo per la Maglia Giallache è arrivato al traguardo scortato dai suoi compagni della Jumbo-Visma. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport a fine tappa: “Abbiamo un grande direttore sportivo che ci ha aiutato moltissimo oggi. Ha studiato le tappe già mesi fa e oggi ci aveva avvisato della possibilità diquindia rimanere sempre davanti” “A volte capita di non ascoltare il direttore sportivo – ha scherzato poi la Maglia Gialla – specialmente quando la fuga ha già preso grande vantaggio e la situazione in gruppo è tranquilla. La maggior parte delle volte comunque ci tocca ...

