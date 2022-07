Tour de France 2022 | i telecronisti di Rai ed Eurosport | chi commenta la corsa in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto pronto per ilde, che sarà uno dei principali eventi dell’estate sportiva. La maglia gialla verrà assegnata lungo le 21 tappe e quasi 3500 chilometri in programma dall’1 al 24 luglio prossimi. La Grande Boucle anche quest’anno sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e RaiDue, oltre che su. Per gli appassionati non mancheranno poi le opzioni per la direttagrazie a RaiPlay,Player, Discovery+, GCN e Sky Go. Ma quali saranno le voci che commenteranno ilin diretta? Andiamo a scoprirlo insieme.DE: MONTEPREMI E PRIZE MONEYDE: CALENDARIO TAPPE, TV E ...