Tour de France 2022 | highlights tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne VIDEO

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilcon glidelladelde, la frazione di 192.6 km Le. Al termine di una gara caratterizzata da un caldo torrido, a spuntarla è Mads Pedersen. Il danese si dimostra il più fresco all’interno del rush finale e riesce a precedere in volata il britannico Wright ed il canadese Houle. Nota di merito per Filippo Ganna, che chiude in sesta posizione. L’azzurro disputa una gara di altissimo livello e rimane nelle posizioni di testa fino alla fine prima di cedere alla stanchezza. Di seguito i momenti più emozionanti della. SportFace.

Quanto accaduto aldene è l'ennesima dimostrazione. Leggi anche >de, una tifosa fa cadere tutto il gruppo: effetto domino, la caduta disastrosade, paura per il ...SAINT - ETIENNE (FRANCIA) - Terza vittoria in quattro giorni per la Danimarca alde2022. Mads Pedersen trionfa nella tredicesima tappa, la Bourg d'Oisans - Saint - Etienne di 193 chilometri, con uno scatto decisivo a 300 metri dal traguardo, tagliato con le braccia al ...Una tappa ideale per le sue caratteristiche e, sin dalla partenza, ha provato ad andare all'attacco. Il colpo di pedale di Filippo Ganna non è quello dei giorni migliori, ma il piemontese al Tour de F ...TOUR DE FRANCE - Andiamo a vedere tutte le classifiche del Tour dalla maglia gialla di leader della generale alla maglia bianca di miglior giovane.