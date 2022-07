Tour de France 2022, Filippo Ganna: “Pedersen aveva la gamba dei giorni migliori, ho sofferto il caldo” (Di venerdì 15 luglio 2022) Una tappa ideale per le sue caratteristiche e, sin dalla partenza, ha provato ad andare all’attacco. Il colpo di pedale di Filippo Ganna non è quello dei giorni migliori, ma il piemontese al Tour de France 2022 sta lavorando per cercare una condizione più che discreta che possa portarlo ad un successo. Oggi il campione del mondo a cronometro ha centrato la fuga giusta, ma sul finale è rimasto tagliato fuori dalla lotta per la vittoria: Mads Pedersen scatenato ha fatto il vuoto, con Pippo solo sesto. Le parole dell’azzurro a fine gara: “Dopo la grande vittoria ieri di Tom (Pidcock, ndr) volevamo andare in fuga e provarci di nuovo, provare qualcosa di bello. Nel finale Pedersen ha anticipato e io non ero brillante come all’inizio. Ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Una tappa ideale per le sue caratteristiche e, sin dalla partenza, ha provato ad andare all’attacco. Il colpo di pedale dinon è quello dei, ma il piemontese aldesta lavorando per cercare una condizione più che discreta che possa portarlo ad un successo. Oggi il campione del mondo a cronometro ha centrato la fuga giusta, ma sul finale è rimasto tagliato fuori dalla lotta per la vittoria: Madsscatenato ha fatto il vuoto, con Pippo solo sesto. Le parole dell’azzurro a fine gara: “Dopo la grande vittoria ieri di Tom (Pidcock, ndr) volevamo andare in fuga e provarci di nuovo, provare qualcosa di bello. Nel finaleha anticipato e io non ero brillante come all’inizio. Ho ...

