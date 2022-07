Tour de France 2022 domani | la tappa 14 in tv | percorso | altimetria e favoriti - Sport - Altri Sport

Pubblicità

serieB123 : Tour de France 2022, a Pedersen la 13ª tappa e Vingegaard resta maglia gialla - SportRepubblica : Tour de France, Pedersen vince la tredicesima tappa. Vingeggard resta in giallo - SportRepubblica : Tour de France, Pedersen vince la tredicesima tappa. Vingeggard resta in giallo - Gazzetta_it : #Ciclismo #Tour 2022: #Pedersen trionfa a Saint Etienne dopo una volata senza storia - sportface2016 : #TourDeFrance | Risultati ed ordine d'arrivo tredicesima tappa: vince Mads #Pedersen -

Non mancano certamente iniziative per i clienti già affezionati come ad esempio quella Happy Hour (scommesse), eventi qualidee Mondiali o bonus multipla . William Hill invece si ...Saint Etienne, 15 luglio 2022 - Si torna a salire domani nella tappa 14 delde, che andrà da Saint Etienne a Mende. L'arrivo è di fatto in salita al termine di un Gpm di seconda categoria che si conclude a un chilometro dal traguardo fissato a oltre mille metri ...E tre. Mads Pedersen, ex campione del mondo, è il terzo corridore danese a vincere una tappa del Tour de France 109, la tredicesima, dopo quella conquistata da Magnus Cort Nielsen (a Megeve) e ...ROMA, 15 LUG - Il danese Mads Perdersen ha vinto, dopo uno sprint a tre, la 13/a tappa del 109/o Tour de France di ciclismo, da Bourg d'Oisans a Saint-Etienne, lunga 192 chilometri. L'altro danese Jon ...