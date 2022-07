Totti, l’ex marito di Noemi Bocchi non risponde alle voci di gossip. Ecco come ha reagito (Di venerdì 15 luglio 2022) Resta in silenzio Mario Caucci, il marito (in via da separazione) di Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti. Non risponde alle provocazioni il marito di Noemi di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi del campione sotto casa della moglie. Il rifiuto di Caucci di replicare al gossip che sta impazzando in questi giorni arriva a qualche mese di distanza da quelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. A febbraio scorso,infatti, il nome di Noemi era appena diventato noto insieme alle prime indiscrezioni sulla crisi Totti-Ilary. Quando la donna fu fotografata allo stadio insieme a Francesco, Caucci espresse un commento caustico: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 15 luglio 2022) Resta in silenzio Mario Caucci, il(in via da separazione) di, la nuova fiamma di Francesco. Nonprovocazioni ildidi frontefoto pubblicate dal settimanale Chi del campione sotto casa della moglie. Il rifiuto di Caucci di replicare alche sta impazzando in questi giorni arriva a qualche mese di distanza da quelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. A febbraio scorso,infatti, il nome diera appena diventato noto insiemeprime indiscrezioni sulla crisi-Ilary. Quando la donna fu fotografata allo stadio insieme a Francesco, Caucci espresse un commento caustico: ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Totti, l'ex marito di Noemi Bocchi non risponde alle voci di gossip. Ecco come ha reagito - SiamoPartenopei : Totti, l’ex agente: “Dybala a Napoli attutirebbe la perdita di Koulibaly infuocando la piazza' - fanpage : “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie', dichiarò l'uomo a febbrai… - VanityFairIt : L’ex calciatore è stato immortalato con la racchetta in mano mentre gioca insieme all’amico Vincent Candela, la pre… - tuttonapoli : Totti, l’ex agente: “Dybala a Napoli attutirebbe la perdita di Koulibaly infuocando la piazza' -