Totti è solo un ricordo Ilary Blasi si rilassa in Tanzania a colpi di yoga | safari e Senza veli FOTO

Assodiritti : Con Ilary e Totti nell’inferno mediatico. Tra loro il rispetto è reciproco, manca solo quello dei media - Guglielmo_Totti : @ProfCampagna Sei completamente ritardato. Andresti interdetto. Ma che diavolo di parenti hai che ti lasciano da so… - romait_it : Con Ilary e Totti nell'inferno mediatico. Tra loro il rispetto è reciproco, manca solo quello dei media -… - Paunz99 : @zaccavgni Si è separato Totti mo manca solo zaccagni aspetta e vedrai il karma?? - tania1403 : Tra tutte le brutte notizie dei tg, l’unica di cui dovreste essere felici è la separazione tra Totti e Ilary perché… -

... Caucci espresse un commento caustico: 'ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c'èlei che può trarre ...Baggio,, Del Piero, Pirlo e Cassano, che seppur discontinuo valeva come questi. Tra gli stranieri dico Thuram, Neymar, Mbappe, CR7, Ibra, e dicoattaccanti perché sono quelli che alla fine ...Una cosa però la voglio dire – aveva continuato il bodybuilder e amico di Totti -. Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall’inizio e con Noemi non è stata solo una storia di una sera, si ...La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è la notizia dell’estate ed è chiaro che ... è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. Che c’è di male“. Nuccetelli poi ha ...