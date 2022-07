Totti e Ilary Blasi: la figlia Chanel e l'ipotesi del suo debutto in tv (Di venerdì 15 luglio 2022) A pochi giorni dall' annunciata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la figlia Chanel Totti pronta per il debutto in tv . figlia d'arte,... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) A pochi giorni dall' annunciata separazione tra Francesco, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero lapronta per ilin tv .d'arte,...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Corriere : Il cerchio magico di Totti e le amiche di Ilary: storia di due clan che non si sono mai tanto amati - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Le0nard0_vItAlE : RT @salvatrash1: totti e ilary si lasciano le dimissioni di conte la morte di ivana trump questa settimana non finisce più - infoitcultura : Totti-Blasi, chi sta con chi? /'Il cerchio magico del Pupone e il clan di Ilary' -