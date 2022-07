Torna la Festa del Pane a Casoria, weekend di eventi al Santuario di San Benedetto Abate (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Torna la Festa del Pane al Santuario di San Benedetto Abate di Casoria. Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla comunità locale, giunto alla quarta edizione ed organizzato dalla parrocchia – guidata da don Pasquale Fioretti – nelle ambito dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Abate, Patrono della popolosa cittadina a nord di Napoli. Le celebrazioni hanno preso il via lunedì 11 luglio con la messa in Santuario e la distribuzione dei pani benedetti – seguita dalla processione dalla Cappella della Mercede (in via Campanariello) sino alla sede parrocchiale di via S. Benedetto, 42 – e si chiuderanno questo weekend dopo tre ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia,ladelaldi Sandi. Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla comunità locale, giunto alla quarta edizione ed organizzato dalla parrocchia – guidata da don Pasquale Fioretti – nelle ambito dei festeggiamenti in onore di San, Patrono della popolosa cittadina a nord di Napoli. Le celebrazioni hanno preso il via lunedì 11 luglio con la messa ine la distribuzione dei pani benedetti – seguita dalla processione dalla Cappella della Mercede (in via Campanariello) sino alla sede parrocchiale di via S., 42 – e si chiuderanno questodopo tre ...

