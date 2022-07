Torna il caldo torrido, sabato da bollino arancione in 10 città (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Torna il caldo torrido in Italia, soprattuto al Centro-Nord. Oggi bollino arancione (allerta di livello 2) in 10 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino. E' quanto prevede il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Il bollino arancione, livello 2, significa: temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Per domenica la situazione climatica peggiora a Firenze e Perugia con bollino rosso, allerta di livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) -ilin Italia, soprattuto al Centro-Nord. Oggi(allerta di livello 2) in 10: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino. E' quanto prevede il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Il, livello 2, significa: temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Per domenica la situazione climatica peggiora a Firenze e Perugia conrosso, allerta di livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla ...

