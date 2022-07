TMW: la Roma tenta il sorpasso per Dybala, offerto un quadriennale da 6 milioni più bonus (Di venerdì 15 luglio 2022) La Roma tenta il sorpasso per Dybala. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso ha presentato poco fa un’offerta ufficiale all’entourage dell’argentino: un quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus. Dovrebbe avere una risposta entro martedì. La Roma prova a dare l’affondo decisivo per Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club giallorosso ha infatti inviato poco fa la proposta ufficiale di contratto all’argentino per un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Adesso il giocatore valuterà la proposta nelle prossime ore ed entro martedì darà la sua risposta ai capitolini. Roma dunque nettamente avanti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Lailper. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso ha presentato poco fa un’offerta ufficiale all’entourage dell’argentino: unda 6a stagione più. Dovrebbe avere una risposta entro martedì. Laprova a dare l’affondo decisivo per Paulo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club giallorosso ha infatti inviato poco fa la proposta ufficiale di contratto all’argentino per unda 6di euro a stagione più. Adesso il giocatore valuterà la proposta nelle prossime ore ed entro martedì darà la sua risposta ai capitolini.dunque nettamente avanti ...

TMW - Scatto Roma per Dybala: il giocatore gradisce la piazza e ha l'accordo economico

Calciomercato Napoli - La Roma piazza lo scatto per Paulo Dybala. Come raccolto dalla redazione di TMW, i giallorossi avrebbero allacciato contatti con l'agente del giocatore, che di tutta risposta avrebbe aperto alla piazza...